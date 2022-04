Le 20ème Forum de l’Investissement en Tunisie, les 23 et 24 juin 2022 à Tunis

L’Agence de Promotion de l’Investissement Extérieur (FIPA Tunisie) organise la 20ème édition du Forum de l’Investissement en Tunisie qui se tiendra, les 23 et 24 juin prochain, à Tunis, sous le thème « Tunisie, réformes et compétitivité ».



Organisé en partenariat avec la Banque mondiale, le Forum a pour objectif de « mettre en lumière les dernières mesures portant sur l’environnement des affaires et de présenter les activités compétitives qui font de la Tunisie une base de développement productive et pérenne, pour les entreprises internationales », a fait savoir samedi, la FIPA.



Ce forum permettra aux participants de s’informer sur les actions menées de concert entre le public et le privé pour améliorer la compétitivité de certains secteurs et saisir les opportunités afin de mettre en place des partenariats tuniso-étrangers, à travers des séances de networking.



Selon la FIPA, cette 20e édition prévoit la mise en place d’une plateforme électronique dont l’objectif est d’organiser des rencontres multisectorielles ciblées entre les opérateurs tunisiens et leurs homologues étrangers afin d’optimiser la venue de ces derniers en Tunisie. Des témoignages d’opérateurs privés lors des panels programmés, auront pour objectif de mieux faire connaître les atouts compétitifs de la Tunisie.



Il est à rappeler que cette 20e édition devait se dérouler en juin 2021, mais a été reportée en raison de la pandémie de Covid-19. Lancé en 2015, le Forum de l’investissement en Tunisie vise à promouvoir les opportunités d’affaires qu’elle offre pour les investisseurs, hommes d’affaires et décideurs étrangers et nationaux, afin de renforcer l’investissement dans le pays et de favoriser son intégration dans les chaines de valeur mondiales.



L’édition 2019 du forum avait accueilli 1 320 participants, dont 1059 Tunisiens et 261 étrangers de 38 pays.