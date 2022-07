Le 3 août 2022, lancement de la « e-identité »

Reçu mardi dernier, par la cheffe du gouvernement Nejla Bouden, le Ministre des Technologies de la Communication Nizar Ben Neji a donné un aperçu sur les préparatifs du lancement du projet national d’identité numérique sur le mobile, et du Portail citoyen et de l’identité électronique en ligne, qui seront lacés le mercredi 3 août 2022.

L’identité numérique sur mobile « e-identité », représente la première identité numérique nationale tunisienne adressée aux citoyens. Elle leur permettra d’avoir un accès, sûr et rapide, aux services administratifs et d’accéder à des documents officiels en ligne. Elle leur permettra également de sécuriser leurs transactions et d’effectuer leurs démarches administratives en ligne, de manière simple et simplifiée 24h/24 et sans se déplacer.

Le document de l’état civil, portant le numéro d’état civil et le cachet électronique visible, sera le premier service à être fourni à l’aide de l’identité numérique sur la « e-identité » mobile, à travers le portail des « e-services dirigés» pour le citoyen sur le Portail électronique « e-Portail ».