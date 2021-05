Le budget 21 en 2 mois: Ils refont encore les mêmes «erreurs»!

Un Hechmi Mechichi qui ne saurait plus où donner de la tête, et un Kooli Jr qui se croirait déjà en été après les 19 degrés frisquets de Washington DC, et qui ne saurait pas quoi faire pour contenter son patron. Telle pourrait être la légende à cette caricature de Mohamed Latrach.

Le 1er attendait fébrilement l’issue de la visite de son « super » ministre chez le FMI surtout et ne peut que constater sa déception. Le second aura beaucoup cannibalisé la communication sur cette visite, ne sait pas où il a fauté et se demande, depuis, si un autre ministre aurait pu faire mieux que lui. Les deux se retrouvent désormais dos au mur, au bout de l’impasse, la dette derrière eux et une opinion publique, déjà fortement critique du flop de Washington, devant eux !

Les deux, « super » ministre à DC et son patron à la Kasbah, ont vu l’accueil mitigé fait par le Major des bailleurs de fonds à leur programme, et essaient toujours de le comprendre. Ils ont aussi certainement entendu les lieutenants de Kristalina Georgieva leur rabâcher leurs demandes d’une masse salariale effectivement diminuée, et de dépenses de l’Etat mieux maîtrisées et ciblées vers l’investissement qui créeraient la croissance qu’ils présentaient comme le remède miracle à tous les mauvais indicateurs de la Tunisie.

Et pourtant, c’est un bilan de deux mois d’exécution du budget 2021 pour le comblement duquel le « super » ministre voulait gros crédit, que le ministère des Finances publiait alors que la délégation tunisienne était encore chez l’Oncle Sam.

Un budget qui dépense toujours, plus que tout ce qu’il peut récolter

En février dernier, les recettes de l’Etat diminuaient de 2,6 % par rapport à la même période de 2020, après avoir haussé de 6,2 % d’un janvier (2020) à l’autre (2021). Le trésor de l’Etat engrangeait tout de même déjà 5,017 Milliards DT, dont plus de 4,8 Milliards DT en recettes fiscales, où l’impôt sur les revenus a dépassé 1,76 Milliard DT (dont 1,145 en impôts sur les salaires et autres rémunérations), et l’impôt sur les sociétés augmentait de 51,1 % par rapport à février 2020.

En février 2021 aussi, les dépenses des salaires et autres rémunérations ne passent pas inaperçues .

Et si la masse salariale des deux premiers mois de l’année en cours a diminué de 4 % (On ne sait pour quelle raison et on n’a trouvé personne au ministère pour l’expliquer), après une autre grosse baisse de 14,4 % encore moins explicable par une baisse des salaires que l’UGTT aurait certainement plus fait que dénoncer, ce sont les dépenses de gestion qui ont augmenté de 8,3 % rattrapant une baisse de presque 70 % en janvier 2021 par rapport à 2020. Il y a certainement, dans le cas des salaires que dans celui des dépenses de gestion, anguille sous roche.

Toujours est-il qu’en février 2021, les chiffres du budget donnaient invariablement la nette impression que l’Etat tunisien vivait encore au-dessus de ses moyens. En effet, sur les 5,017 Milliards DT récoltés, l’Etat en a déjà dépensé 5,156 Milliards, dont 3,345 Milliards en salaires et rémunérations, et signait un déficit budgétaire de 177,8 MDT.

Et si on ajoute à tout cela les 496,2 MDT en remboursements de crédit, les dépenses de l’Etat se monteront à 5,653 Milliards DT (dont 324 MDT en compensation des produits de base, 200 MDT pour les carburants malgré les dernières augmentations et 124 MDT pour le transport) pour des ressources qui stagnent à 5,017 Milliards DT.