Le budget du ministère de la femme, de la famille et des séniors ne dépasse pas 0.4% du budget de l’Etat en 2021

Le budget prévu pour le ministère de la femme, de la famille et des séniors au titre de l’année 2021 ne dépasse pas 0,4 % du budget de l’Etat, a souligné mercredi Imen Zahouani Houimel, ministre de la femme, de la famille et des séniors.

Lors d’une séance d’audition organisée par la commission de la santé et des affaires sociales au parlement, la ministre a estimé que malgré l’augmentation de 6 millions de dinars par rapport à 2020, le budget réservé au ministère de la femme, de la famille et des séniors (196 millions de dinars) reste faible comparativement aux besoins du secteur.

» A cet effet, le ministère compte sur le partenariat avec la société civile, le secteur privé et les organisations internationales pour mettre en œuvre différents projets relatifs à la protection des enfants et des personnes âgées « , a-t-elle dit.

Dans ce contexte, Imen Zahouani Houimel a signalé que le ministère adoptera une approche participative dans l’élaboration de programmes visant la promotion des conditions de la femme et le renforcement de son autonomisation économique et sociale ainsi que la protection des enfants des dangers de l’exploitation et de l’extrémisme.