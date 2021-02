Le bureau de l’UNHCR à Zarzis appelle à la vaccination de 700 réfugiés et demandeurs d’asile contre le coronavirus

Le directeur du bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (UNHCR), Naoufel Tounsi a indiqué, mercredi, qu’une requête a été envoyée au ministère de la santé au mois de janvier dernier pour assurer la vaccination de 700 réfugiés et demandeurs d’asile contre le coronavirus.

Dans une déclaration à l’agence TAP, le responsable a précisé que les personnes concernées par la vaccination répondent aux critères fixés par le ministère de la santé puisque 100 réfugiés et demandeurs d’asile sont âgés de plus de 60 ans et 600 autres sont des malades chroniques.

Tounsi a signalé que le bureau de l’UNHCR attend l’approbation du ministère de la santé pour soumettre la liste des bénéficiaires aux services sanitaires concernés ou les inscrire directement sur la plateforme de vaccination.

Il a, par ailleurs, indiqué que sur un total de 6700 réfugiés et demandeurs d’asile, 6 cas confirmés d’infection au coronavirus ont été enregistrés en janvier et février 2021 ainsi que deux décès qui étaient déjà atteints d’autres maladies.

Tounsi a fait remarquer que les réfugiés hébergés dans les centres d’accueil sont sous surveillance médicale permanente.