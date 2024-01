Le Burundi ferme ses frontières terrestres avec le Rwanda

Le Burundi a annoncé jeudi 11 janvier la fermeture de toutes ses frontières terrestres avec le Rwanda depuis ce jour , à cause, a précisé son ministre de l’Intérieur, du « mauvais voisinage de Paul Kagame », qui héberge selon lui tous les ennemis du pays. Une décision prise quelques jours après que le président burundais Évariste Ndayishimiye a accusé le Rwanda voisin d’héberger, de financer et d’armer les rebelles burundais du RED-Tabara, responsable d’une attaque qui avait fait une vingtaine de victimes civils à Gatumba, à la frontière commune avec la RDC. Kigali « regrette » la décision « unilatérale » du Burundi de fermer leur frontière.

Les premières rumeurs sur la fermeture des postes-frontière entre le Burundi et le Rwanda avaient commencé à circuler dans les groupes WhatsApp des Burundais à la mi-journée, avec notamment des témoignages de voyageurs bloqués à la frontière commune, indique RFI.

La confirmation de cette information n’a pas tardé. Le puissant ministre burundais de l’Intérieur et de la Sécurité publique a annoncé deux heures plus tard depuis la province de Kayanza, frontalière du Rwanda, que le Burundi a décidé de fermer ses frontières avec son voisin du nord. Il accuse le président rwandais d’héberger les ennemis du Burundi, et assure qu’il ne reprendra des relations directes avec lui que s’il décide de revenir à « de meilleurs sentiments ».

« Après avoir constaté que nous avions un mauvais voisin, Paul Kagame, nous avons arrêté toute relation avec lui jusqu’à ce qu’il revienne à de meilleurs sentiments. Parce qu’il a des desseins inavoués, c’est lui qui héberge les criminels qui nuisent aux Burundais. Presque tous passent chez lui. Aujourd’hui, nous avons fermé nos frontières, celui qui va tenter d’y aller ne passera pas. Jamais ! De même, nous ne voulons pas des ressortissants rwandais. Et même ceux qui étaient sur notre sol ont été expulsés. »

Autre annonce de Martin Niteretse : l’expulsion des ressortissants rwandais qui sont sur notre sol et dont « nous ne voulons pas », selon ses propres termes en kirundi, la langue nationale du pays, sans plus de précisions.

