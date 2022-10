Le Cepex lance un service visant à digitaliser les demandes d’obtention des aides de transport

Le Centre de Promotion des Exportations (Cepex) a annoncé, mardi, le lancement, à partir du 15 octobre, d’un nouveau service visant à digitaliser les dossiers de demande d’obtention des aides de transport des produits agroalimentaires et de l’artisanat, baptisé « DATACAP FOPRODEX ».

Cette mesure permettra d’insérer les demandes des entreprises éligibles à ces aides occtroyées par le fonds de Promotion des Exportations (FOPRODEX) sur le site web du CEPEX dans un format plus accessible., a indiqué le Cepex dans un communiqué.

Ce service intervient afin de faire face au nombre considérable des demandes de subventions parvenues aux Services du FOPRODEX, explique le Cepex, indiquant que ce mécanisme ne permet plus de gérer convenablement ces demandes et d’assurer le paiement des subventions dans les délais escomptés .

Et d’ajouter que le flux des demandes qui est en constante augmentation rend également la maitrise des engagements budgétaires de plus en plus difficile et peut engendrer une perturbation du bon fonctionnement de ce fonds.

Les modalités pratiques afférentes à cette nouvelle mesure sont expliquées dans les formulaires et documents mis à la disposition des entreprises bénéficiaires du FOPRODEX., indique la même source.