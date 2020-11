Le chef de l’Etat inspecte l’achèvement des travaux de rénovation de l’école El-Battah à Fernana

Le président de la République, Kais Saied a pris connaissance, dimanche, de l’achèvement des travaux de rénovation et de maintenance de l’école El-Battah à Fernana, gouvernorat de Jendouba.Il a, aussi, inspecté la fin des travaux effectués pour l’aménagement d’un pont au niveau de la route menant à l’école.

Le chef de l’Etat avait ordonné, au début de l’année scolaire, le lancement de ces travaux dans l’objectif de protéger les écoliers des pluies diluviennes et de leur permettre de traverser l’oued situé près de l’école, où l’élève Maha Ghadhghadhi était morte emportée par les eaux en novembre 2019.

Le président de la République a estimé que la rénovation de l’école El-Battah, baptisée au nom de Maha Ghadhghadhi, est passée d’un rêve à la réalité. Elle est devenue une école modèle pour toutes les autres écoles qui manquent d’infrastructures nécessaires et d’équipements.

L’école a été complètement rénovée. Elle est désormais équipée en tables, armoires, tableaux interactifs, fournitures scolaires et ordinateurs. Une salle a été aménagée pour accueillir les élèves en temps de froid et de chaleur.

Inspectant le pont et les salles de classe en compagnie de nombre d’élèves, le président de la République a déclaré que toute réalisation demeure tributaire d’une volonté, de la confiance en soi et dans les structures en charge des travaux. Il a cité en exemple ce qui a été réalisé en un temps record par la direction générale du Génie Militaire.

Le chef de l’Etat, qui était accompagné au cours de cette visite des ministres de la Défense nationale, de l’Education et de l’Agriculture, a appelé à la nécessité d’accorder l’intérêt nécessaire à l’école en tant que cadre pour l’apprentissage, l’éducation et la créativité et un espace pour la création de générations capables de servir leur pays.

Kais Saied a planté à cette occasion un olivier à l’école Maha Ghadhghadhi, et ce dans le cadre de la célébration de la fête de l’arbre qui coincide avec le deuxième dimanche du mois de novembre chaque année.