Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu, lundi, au Palais de Carthage, l’ambassadeur du Canada à Tunis, Patrice Cousineau, à l’occasion de la fin de sa mission.

Le chef de l’Etat a, à cette occasion, mis en avant la solidité des relations bilatérales tuniso-canadiennes dans différents domaines, évoquant les opportunités prometteuses dont disposent les deux pays pour développer davantage ces liens, notamment dans les domaines de l’enseignement supérieur et la recherche scientifique, indique un communiqué de la présidence de la République.

Saïed a, également, souligné l’importance de poursuivre la coordination entre les deux pays concernant les questions régionales et internationales d’intérêt commun, dont en premier lieu le Sommet de la Francophonie prévu à Djerba les 19 et 20 novembre prochain.

Le président de la République a, sur un autre plan, présenté ses condoléances au gouvernement et peuple canadiens suite au décès de la reine Elizabeth II, reine du Royaume-Uni et du Canada et cheffe du Commonwealth.

Pour sa part, le diplomate canadien s’est félicité des relations d’amitié historiques unissant la Tunisie et le Canada, soulignant la volonté de son pays de les développer davantage.

