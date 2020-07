Le chef de l’Etat s’entretient avec le président du CMF

La situation économique et financière que traverse, actuellement, le pays a été au centre d’une rencontre mercredi au Palais de Carthage, entre le président de la République, Kaïs Saïed et le président du Conseil du Marché Financier (CMF) Salah Saiel.

Ils ont, également, examiné la situation générale sur le marché financier, mettant l’accent sur les moyens de dépasser la situation économique actuelle et résorber les retombées de la pandémie du covid-19.

Saiel a présenté, à cette occasion, au président de la République le rapport du marché financier pour l’année 2019.

Il a fait savoir en marge de cette rencontre, que le rapport révèle que le volume de transactions en 2019 a atteint 3,4 milliards de dinars, alors que le volume du capital de développement s’élève à 3 milliards de dinars, permettant de financer 150 projets et de créer 7200 postes d’emplois.