Le Chef de l’Etat s’entretient par téléphone avec son homologue algérien

Le président de la République, Kais Saied, a eu, lundi soir, un entretien téléphonique avec son homologue algérien, Abdelmajid Tebboune, dans lequel, il lui a adressé ses félicitations à l’occasion du 67ème anniversaire du déclenchement de la guerre de libération algérienne. Plus d’un million et demi d’algériens étaient tombés en martyrs au cours de cette guerre pour la liberté et l’indépendance.

- Publicité-

Selon un communiqué de la présidence de la République, cet entretien était l’occasion de souligner la solidité des relations « privilégiées » qui unissent les peuples tunisien et algérien », et de réaffirmer l’engagement de la Tunisie à œuvrer pour l’unité du Maghreb arabe, en dépit de nombreux obstacles qui entravent encore à la mise en place de ce grand édifice. »