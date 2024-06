Le Chef du gouvernement exprime la volonté de la Tunisie de renforcer ses relations avec l’AFD dans plusieurs domaines

Le Chef du gouvernement Ahmed Hachani a exprimé la volonté de la Tunisie de renforcer ses relations avec l’Agence française de développement (AFD) pour garantir la réalisation des objectifs de développement.

Au cours d’un entretien tenu, mardi, au Palais du gouvernement à la Kasbah, avec le Directeur général de l’AFD Rémy Rioux, Hachani mis en exergue les relations entre la Tunisie et l’AFD dans plusieurs domaines.

De son côté, le DG de l’AFD a réitéré l’engagement et la détermination de son institution à poursuivre le soutien de la Tunisie dans la concrétisation de ses orientations et des programmes de développement prioritaires dans les secteurs de l’énergie, de l’agriculture, de l’environnement , de la santé , de l’infrastructure, de la formation professionnelle et de l’éducation. Il s’agit également de contribuer au financement des projets ayant une rentabilité économique et sociale.

