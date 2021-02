Le chef du gouvernement: «Je suis un soldat….je ne déserte pas»

Le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, a signifié métaphoriquement tout en se faisant clairement comprendre qu’il ne démissionnera pas. « Je suis un soldat, je ne déserte pas », a-t-il dit commentant la crise de prestation de serment.

Des députés, reçus par le président de la République, Kais Saied , ont affirmé que ce dernier a posé l’alternative : ou bien le retrait des quatre ministres , ou bien la démission de Mechichi.

Mercredi, la présidence de la République avait annoncé que le chef de l’Etat a déclaré lors de sa rencontre avec les mêmes députés que « l’issue de la crise passe par le respect du texte de la Constitution et non par les interprétations et les morceaux d’exégèse- qui , en apparence, sont synonymes de vérité mais, en fait, sont une violation de la Constitution-, ni par la recherche d’une échappatoire juridique impossible ».