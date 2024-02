Le chef du gouvernement préside la 3e réunion du Conseil supérieur de l’investissement

Le chef du gouvernement, Ahmed Hachani a présidé, mercredi, au palais de la Kasbah, la troisième réunion du Conseil supérieur de l’investissement pour l’année 2024.

Il a mis l’accent, lors de cette réunion, qui s’est déroulée en présence de ministres permanents et non permanents du conseil ainsi que du gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie (BCT), sur l’importance de renforcer la coordination entre les différentes parties prenantes afin de booster l’investissement en Tunisie et de créer de la richesse.

Selon un communiqué de la présidence du gouvernement, cette réunion a été consacrée à la mise en œuvre des décisions prises, lors du conseil tenu le 9 février courant, ainsi qu’ à l’examen des demandes d’obtention d’incitations pour le troisième lot de projets .

Le conseil a, dans ce contexte, approuvé une série d’incitations visant à soutenir les projets d’investissement .