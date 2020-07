Le chiffre d’affaire des AMS, baisse de 75 %. En voici les causes

À la clôture du deuxième trimestre 2020, la société les Ateliers Mécaniques du Sahel a réalisé un chiffre d’affaires de 2 631 mDT contre 10 359 mDT au 30 Juin 2019, enregistrant ainsi une baisse de 75%. Cette baisse est due principalement à :

Ü La propagation de la pandémie de CORONA VIRUS commençant par la Chine en novembre 2019 et arrivant en Italie fin janvier 2020, qui a créé une panique générale à l’échelle mondiale et a impacté négativement nos approvisionnements à partir du mois de janvier (en provenance de l’Asie) et février (en provenance de l’Europe ) suite à la fermeture de plusieurs de nos fournisseurs Chinois et Italiens, chose qui a ralenti notre production et a causé la chute de nos ventes.

Ü L’arrêt de l’activité fin de la deuxième semaine du mois de mars suite à la propagation de la pandémie de Coronavirus en Tunisie et la décision du gouvernement pour un confinement général.

Ü L’absence de facturation pour les marchés publics,

Ü La régression de la demande du marché, influencée par la situation économique du pays et particulièrement le secteur de l’immobilier,

Ü La forte progression de l’importation des produits turcs sur le marché local,

Ü La distribution sur le marché des produits « AMS » contrefaits en provenance de la chine et en toute impunité et aussi sous le label « OMS ».

À la clôture du premier semestre 2020, la valeur de la production finie a enregistré une baisse de 76% par rapport au 30 juin 2019, en affichant une valeur de 3 588 mDT contre 14 863 mDT pour la même période de l’année 2019.

La valeur de l’endettement financier de la société au 30 juin 2020 a enregistrée une légère hausse de 3% par rapport à la clôture du deuxième trimestre 2019, soit une valeur de l’ordre de 50 533 mDT contre une valeur de 49 254 mDT.