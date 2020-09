Le chiffre d’affaires des grandes surfaces fond de 15%

Le chiffre d’affaires des grandes surfaces commerciales a baissé de 15% depuis l’apparition de la pandémie du coronavirus en Tunisie en mars 2020, ce qui a mis en difficulté le secteur, a affirmé, vendredi, à l’agence TAP, le président de la chambre syndicale des grandes surfaces, Hédi Baccour.

Il a, par ailleurs, précisé que le nombre des clients de ces surfaces s’est replié de 20%, sous l’effet des répercussions de la pandémie qui a impacté négativement, le pouvoir d’achat des citoyens et entravé l’affluence de touristes, notamment libyens, vers le pays.

Les représentants de la Chambre ont rencontré, vendredi, le ministre du Commerce et du Développement des exportations, Mohamed Boussaïd, auquel ils ont exposé les difficultés que traverse le secteur et l’impact de la pandémie sur leur activité.

Ils ont également évoqué la forte hausse des prix auprès des fournisseurs, atteignant parfois le triple des prix pratiqués par les agriculteurs-producteurs, à l’instar des prix des dattes, appelant le ministère à trouver des solutions à ce problème.

Le ministre a, de son côté, souligné le rôle important joué par les grandes surfaces dans le développement du commerce et l’approvisionnement du marché en produits de consommation. Il a aussi, mis l’accent sur la contribution des grandes surfaces dans le renforcement de la transparence des transactions et la promotion des produits nationaux.

Il est à noter que 250 surfaces commerciales réparties sur tout le territoire sont affilées à la chambre syndicale des grandes surfaces, relevant de l’UTICA.