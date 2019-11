Le CMF met en garde contre l’arnaque du site “Startup-Fund”

Le Conseil du Marché Financier met en garde le public, contre les activités du site internet http://startup-fund.tn/ qui incite les épargnants à investir dans différents projets d’investissement et utilise la terminologie “plate-forme de Equity Crowdfunding” en l’associant abusivement à un fonds commun de placement à risque “FCPR Start-up Fund”, destiné exclusivement aux investisseurs avertis et régi par les dispositions du code des organismes de placement collectif promulgué par la loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001.

Le CMF explique sur son site web, que cette plateforme ne dispose d’aucun statut légal l’autorisant à proposer aux investisseurs de souscrire à des valeurs mobilières et utilise indûment l’image et la dénomination du Conseil du Marché Financier, en alléguant l’existence d’un partenariat avec lui.

Le CMF décline ainsi, toute responsabilité quant au contenu du site internet en question et s’engage à prendre les mesures nécessaires pour faire respecter les lois et les règlements en vigueur.

Le site, toujours en activité à l’heure où nous publions qui se dit en partenariat avec Attijari Bank, dit «donner la possibilité aux particuliers d’investir en toute sécurité dans des startups sans risque de perdre leur placement et en ayant la possibilité d’augmenter immédiatement leurs revenus avec une défiscalisation totale de ce qui est investi. Startup Fund ouvre la voie aux entrepreneurs ambitieux à la recherche de financement d’approcher les investisseurs particuliers et obtenir les fonds recherchés ».il assure aussi être «totalement conforme à la règlementation avec des protections pour les investisseurs ».