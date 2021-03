Le commandant d’AFRICOM rencontre des chefs militaires tunisiens à bord du USS Eisenhower

Le général Stephen Townsend, commandant de l’U.S. Africa Command (Africom) , a rencontré plusieurs chefs militaires tunisiens à bord du porte-avions USS Dwight D. Eisenhower (CVN 69), le 25 mars, pour discuter des efforts conjoints visant à renforcer la sécurité maritime de la Tunisie.

Il s’agit du chef de cabinet du ministre tunisien de la Défense, Abdelhak Khemiri, du chef d’état-major de la marine tunisienne, le contre-amiral Adel Jehane, et du chef d’état-major de l’armée de l’air tunisienne, le général de brigade Mohamed Hajem. Ont également participé à la réunion le contre-amiral Heidi Berg, directeur du renseignement de l’AFRICOM, le vice-amiral Eugene Black, commandant de la Sixième flotte des États-Unis et commandant adjoint des forces navales des États-Unis en Europe et en Afrique, le contre-amiral Scott Robertson, commandant du porte-avions Strikee Group 2, et Gregory LoGerfo, chef de mission adjoint de l’ambassade des États-Unis en Tunisie.

« Les États-Unis et la Tunisie entretiennent un long et solide partenariat – en particulier dans le domaine militaire. Nous partageons également des préoccupations pour la sécurité dans la région », a déclaré Townsend à l’issue de la réunion.

« La réunion d’aujourd’hui dirigée par le général Townsend est symbolique du partenariat fort et durable entre les États-Unis et la Tunisie qui remonte au traité de paix et d’amitié de 1797″, a déclaré LoGerfo. »Nous restons déterminés à faire progresser nos objectifs communs de coopération en matière de défense afin de renforcer la sécurité régionale en combattant le terrorisme et en sauvegardant la souveraineté tunisienne grâce à une sécurité maritime renforcée. »

Les délégations ont discuté de la relation solide avec la Tunisie, qui est un partenaire clé et un allié essentiel sur le flanc sud de l’OTAN.

« En tant qu’alliés, nous travaillons ensemble pour renforcer la sécurité de la Tunisie – et donc celle de la région. Aujourd’hui, nous nous concentrons sur la sensibilisation au domaine maritime et sur les préoccupations en matière de sécurité maritime « , a précisé Townsend.

« Notre visite à l’USS Dwight Eisenhower reflète le haut niveau de partenariat et de coopération mutuelle avec la marine américaine », a déclaré Jehane. « La marine tunisienne s’engage à accomplir la mission qui lui est assignée, à savoir contrer les menaces contre nos intérêts nationaux en mer ou provenant de la mer, et à participer activement à l’effort de la communauté maritime internationale pour rendre la mer Méditerranée sûre et pacifique, et donc assurer la liberté de navigation », a-t-il ajouté.

Townsend a souligné l’importance des formations et exercices conjoints pour accroître la réactivité collective et la capacité des armées des deux pays à opérer ensemble.

« En nous entraînant ensemble, nous augmentons notre interopérabilité avec les partenaires internationaux tout en maintenant un état de préparation élevé pour relever les défis et les objectifs de sécurité mutuels. »

La Tunisie est un allié majeur non membre de l’OTAN, et sert d’hôte ou de contributeur majeur aux exercices du Commandement des États-Unis pour l’Afrique, tels que African Lion et Phoenix Express. La Tunisie servira de site satellite pour African Lion en juin 2021. African Lion est un exercice multinational interarmées, tous domaines confondus, conçu pour contrer les activités malveillantes et accroître l’interopérabilité entre les partenaires américains, africains et internationaux afin de défendre le théâtre contre l’agression militaire de l’adversaire.

Le porte-avions Dwight D. Eisenhower se trouve dans la région pour mener des opérations de vol afin de soutenir la sécurité maritime dans les eaux internationales aux côtés de nos alliés et partenaires.