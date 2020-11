Le conseiller de Trump à la Sécurité nationale reconnaît la victoire de Biden

Même si Donald Trump n’a toujours pas concédé sa défaite face à Joe Biden, son camp pense de plus en plus à passer la main dans les meilleures conditions. Le conseiller à la Sécurité nationale des Etats-Unis a ainsi promis lundi une transition en douceur vers une administration démocrate.

Robert O’Brien, qui travaille à la Maison-Blanche, a déclaré que le pays avait eu « des transitions pacifiques et réussies même dans les périodes les plus litigieuses ». « S’il est déterminé que le ticket Biden/Harris est le gagnant, et évidemment il semble que ce soit le cas maintenant, nous aurons une transition très professionnelle de la part du conseil à la Sécurité nationale, cela ne fait pas de doute », a-t-il reconnu lors du Global Security Forum, une conférence virtuelle.

En décalage avec le président Trump, Robert O’Brien a aussi affirmé que Joe Biden et sa colistière Kamala Harris avaient « des gens très professionnels » dans leur équipe, capables de reprendre les rênes. « Ils méritent d’avoir un peu de temps pour arriver et mettre en œuvre leurs politiques », a-t-il ajouté.