Un projet japonais, pour améliorer l’eau dans plusieurs gouvernorats intérieurs

Lancement aujourd’hui des travaux du projet d’amélioration de l‘environnement des eaux dans les villes Locales, au Ministère de l’Environnement, en présence de la ministre, de Shimizu Shinsuke, Ambassadeur du Japon en Tunisie, Abdelmajid Betaieb, PDG de l’ONAS, ainsi que Ueno Shuhei, Représentant Résident de la JICA en Tunisie.

Le projet, financé par un prêt de l’Agence Japonaise de Coopération Internationale (JICA) à hauteur de 10 871 Millions de Yen, vise à améliorer les systèmes d’assainissements dans les gouvernorats de Béja, Jendouba, Siliana, Le Kef, Bizerte, Zaghouan, Sidi Bouzid, Kasserine, Kébili et Sfax, et renforcer leur capacité de traitement des eaux usées, ce qui permettra d’assainir les eaux usées domestiques et urbaines et d’améliorer les conditions d’hygiène.

Le projet consiste à la réhabilitation, la rénovation et l’extension de 5 stations de traitement des eaux usées (Tabarka, Béja, Jendouba, Medjez El Bab et Siliana), la réhabilitation et l’extension de 662,4 km de conduites et 43 stations de pompage, l’acquisition d’équipement d’exploitation et de maintenance et des services de consulting.

Les travaux dans les stations d’épuration des autres villes seront lancés dès l’achèvement et le lancement des dossiers d’appels d’offres.

Ce projet s’inscrit dans le cadre des interventions de la JICA pour contribuer à la protection de l’environnement et l’amélioration des conditions de vie en Tunisie.