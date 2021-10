Le coup de gueule de Saïed, contre l’Union Européenne et les USA

« Ce qui se passe en Tunisie, est une affaire interne qui ne concerne personne d’autre, et il n’y a pas de problème tunisien à discuter en-dehors de la Tunisie (…). Nous ne voulons pas de coopération et d’empathie, sans respect. Nous voulons le respect de l’extérieur, même sans empathie. Le respect de nos choix, est le prérequis de la souveraineté. La Tunisie n’est pas un champ d’expérimentation, ou une marchandise, ou un chiffre, pour être mise à l’ordre du jour des réunions à l’étranger. Est-ce que nous avons passé à l’étude, dans un conseil ministériel ou dans une autre institution tunisienne, la situation interne d’un Etat étranger ? Est-ce qu’un Etat européen, ou américain (…), a été à l’ordre du jour d’une réunion en Tunisie pour étudier, non la coopération, mais les affaires internes ? Notre souveraineté n’accepte aucune discussion ». Ainsi parlait, hier jeudi en conseil des ministres, le chef de l’Etat tunisien Kais Saïed, qui répondait ainsi aux deux réunions, du Congrès américain et du parlement européen, pour passer en revue la situation intérieure de la Tunisie et les crises, politique, économique et financière, qui la secouent.

