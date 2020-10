Le Courant démocrate appelle à l’ouverture d’une enquête contre des syndicats sécuritaires

Le parti du Courant démocrate a appelé à l’ouverture d’une « enquête sérieuse » contre certains syndicats sécuritaires, dont les membres affiliés, lourdement armés ont cerné le tribunal de première instance de Ben Arous, pour faire pression sur le juge d’instruction, chargé ce jour là d’interroger le chef du poste de police du Mourouj V et son adjoint dans le cadre d’une affaire d’agression contre une avocate.

Plusieurs sécuritaires appartenant aux différents corps se sont réunis vendredi en grand nombre devant le siège du tribunal, parallèlement à un rassemblement d’avocats à l’intérieur de l’édifice. des observateurs estiment que cette présence de part et d’autre, vise à mettre la pression et influencer le cours de la justice.

Dans une déclaration rendue publique samedi, le Courant démocrate dénonce le » comportement répréhensible et les pratiques irresponsables et illégales des syndicats sécuritaires et leurs membres insurgés lesquels profitent de la vulnérabilité de l’Etat et de ses institutions « .

Le parti impute la responsabilité de ces faits au gouvernement et plus particulièrement au ministre de l’Intérieur, tout en exhortant les syndicats à se conformer aux dispositions de la Constitution et de la loi, qui garantissent le droit syndical aux sécuritaires sans empiéter sur les institutions de l’Etat et le pouvoir judiciaire, ou faire pression sur elles par le chantage et la menace armée.

Dans sa déclaration, le Courant démocrate dénonce l’usage disproportionné de la force contre les mouvements de protestation populaires et les interpellations arbitraires contre les jeunes protestataires, faisant valoir le droit à la liberté d’expression et à la protestation pacifique.