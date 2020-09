Réunion ce dimanche des instances nationales du CP

Le Courant démocrate tient ce dimanche une réunion regroupant les présidents et membres du bureau politique et du bureau exécutif, le président et la vice-présidente du conseil national ainsi que les députés du parti à l’Assemblée des représentants du peuple.

Dans une déclaration, jeudi, à l’agence TAP, le député du Courant démocrate (Attayar) et président du bloc démocratique au parlement, Hichem Ajbouni, a indiqué que cette réunion sera consacrée à l’examen de l’organisation du parti en rapport avec les candidatures pour le conseil national. Il s’agit, a-t-il précisé, de combler la vacance à la tête du secrétariat général suite à la démission de Mohamed Abbou.

Ajbouni a, en outre, fait savoir que le secrétaire général adjoint, Mohamed Hamdi, a été chargé de la direction du parti en attendant la tenue du Conseil national (prévu au cours de la première quinzaine d’octobre prochain) ou l’élection d’un nouveau secrétaire général.

La réunion portera, aussi, sur les priorités de la prochaine période au niveau de l’action parlementaire, notamment l’instauration de la Cour constitutionnelle, la révision de la loi électorale et l’amendement du règlement intérieur de l’ARP.

Selon Ajbouni, la réunion débattra, également, de la question des alliances et fronts parlementaires possibles lors de la prochaine session parlementaire. Il a tenu à préciser que le bloc démocratique a, officiellement, déposé une déclaration auprès du bureau de l’ARP pour rejoindre l’opposition parlementaire.

Le bloc démocratique est composé de 38 députés représentant le Courant démocrate et le mouvement « Echaab ».

Le 2 septembre courant, Mohamed Abbou, secrétaire général du Courant démocrate, a annoncé sa démission du secrétariat général du parti et son retrait définitif de la vie politique.

Mohamed Abbou est l’un des fondateurs du Courant démocrate en mai 2013. Il a été élu secrétaire général du parti en mars 2016 et reconduit à ce poste en avril 2019.