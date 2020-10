Le couvre-feu allégé de 2 heures à Djerba mais prolongé de 2 semaines

Le couvre-feu décrété, à Djerba, sera allégé de deux heures, soit de 23h à 05h du matin et prolongé de deux semaines, à partir du 25 octobre 2020, suite à l’amélioration de la situation épidémiologique, a annoncé la commission régionale de lutte contre les catastrophes et d’organisation des secours de Médenine.

- Publicité-

La commission a, également, décidé de prolonger l’autorisation des cafés et des restaurants à travailler avec 50% de leur capacité, de respecter le protocole sanitaire, outre l’obligation du port des bavettes, et ce, suite à sa deuxième réunion d’évaluation tenue, vendredi.

La commission a décidé de maintenir également les décisions relatives à la continuité du travail au niveau des entreprises économiques, touristiques et industrielles, les établissements d’enseignement et de formation et des établissements d’enseignement supérieur, tout en assurant la mise en œuvre du protocole sanitaire.

Il s’agit aussi de veiller à l’application de ce protocole dans les services collectifs dont le transport et les structures administratives…, ainsi que la garantie de la régularité de l’approvisionnement de l’île en produits de consommation.

Les participants à cette réunion ont appelé les organisations et les composantes de la société civile à renforcer les efforts de sensibilisation, notamment dans les lieux surpeuplés, tels que les bureaux de poste et les autres établissements, via l’organisation et l’imposition des conditions de prévention contre le Covid-19.

Les membres de la commission ont souligné la nécessite de poursuivre le placement des personnes contaminées à l’isolement obligatoire, dans le centre d’isolement.

La commission a noté la baisse du nombre des cas confirmés à 101, depuis le 9 octobre, date de la décision de l’adoption d’un couvre-feu, contre 165 cas, 15 jours avant le couvre-feu.

A noter que le nombre des cas porteurs du virus est passé de 119, 15 jours avant le couvre-feu, à 74 cas, durant les 15 jours du couvre, outre l’enregistrement d’un taux de décès de 3,1% pour chaque 100 mille habitants, contre un taux national de 6,24%.