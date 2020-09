Le Danemark demande à la Tunisie d’accueillir 27 migrants secourus par un navire danois

Le Danemark affirme que « la Tunisie est responsable de l’accueil » des 27 migrants qui ont été secourus en Méditerranée par un chimiquier battant pavillon danois.

Il y a plus d’un mois, le Maersk Etienne a sauvé les migrants, dont une femme enceinte et un enfant, d’un bateau de pêche précaire juste avant qu’il ne coule en Méditerranée centrale. Ses propriétaires, les Maersk Tankers, ont déclaré que la nourriture et l’eau douce manquaient cruellement.

Le Danemark « est prêt à aider le gouvernement tunisien », a déclaré lundi le ministre danois de l’immigration par intérim, Kaare Dybvad Bek, dans un communiqué. La plupart des migrants sont originaires d’Afrique du Nord.

Il a ajouté que le pays scandinave « est en dialogue avec les parties et les pays concernés dans la région et tente, par des canaux diplomatiques, de trouver un moyen de débarquer les 27 personnes en toute sécurité dans le port ».

« C’est une situation très regrettable », a déclaré Dybvad Bek.

Malgré des semaines de contacts entre les autorités maltaises et les représentants de la compagnie, le navire de 186 mètres de long reste bloqué dans les eaux internationales à 17 miles (27 kilomètres) au large de Malte sans qu’aucune solution ne soit en vue.

Malte, qui avait demandé au pétrolier de sauver les migrants le 4 août dernier, hésite souvent à accueillir les migrants sauvés.