Le faible budget alloué à la culture domine les discussions à l’ARP

Le budget du ministère des Affaires Culturelles pour l’année 2021 a été examiné, jeudi, au cours d’une séance plénière à l’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP).

- Publicité-

Les discussions autour du budget se sont déroulées, au siège du parlement au Bardo, en présence de Habib Ammar, ministre des Affaires Culturelles par intérim et de certains membres de son département.

Les députés ont été unanimes sur les financements assez faibles réservés au ministère des Affaires Culturelles. Ils estiment que le budget alloué au secteur ne répond pas aux besoins des professionnels du secteur.

Les lacunes et les questions en suspens dans le secteur ont été également évoquées par les députés qui ont notamment parlé de la décentralisation culturelle, de l’infrastructure des institutions et du traffic illicite des biens culturels.

Le projet de loi relatif aux artistes et la crise sanitaire et ses effets sur le secteur ont dominés les discussions des parlementaires.

Sans sa réponse aux interrogations des députés, Habib Ammar a souligné que le budget alloué à son département est effectivement assez faible, compte tenu des défis actuels dans le secteur.

Il a fait savoir que l’évolution du budget de la culture ne peut se réaliser en une période assez courte, de deux ou de trois ans. Dans ce sens, il a estimé important de mettre en place une feuille de route pour la restructuration du secteur culturel, sur le moyen et le long terme.

Il est évident que la culture est habilitée à devenir un secteur vital qui aiderait dans la création d’emplois, a indiqué le ministre tout en préconisant de faire du partenariat public/privé une alternative pour le financement des projets culturels.

Habib Ammar a qualifié de « bureaucratie » le traitement du ministère avec ses partenaires ce qui empêche de régler certains dossiers en lien avec la gestion financière et les dettes en cours.

Quand aux répercussions de la crise sur le secteur, le ministre admet que les artistes sont les catégories les plus touchées, tout en rappelant les diverses et décisions prises au niveau de son département en vue de limiter ses effets.

A la fin de son allocution, il a affirmé que son département continuera à soutenir les festivals partant du fait qu’elles constituent des manifestations culturelles et artistiques assez importantes.

Le budget du ministère des Affaires Culturelles au titre de l’année 2021 a été fixé à 358,4 millions de dinars, soit 0,68% du budget général de l’Etat, contre 351 millions de dinars pour le budget de l’année en cours (0,74%). Il enregistre ainsi une évolution de 7.41 millions de dinars par rapport au budget de 2020, qui est de l’ordre de 341 millions de dinars.

Au cours de son audition devant la Commission de la jeunesse et des affaires culturelles, de l’éducation et de la recherche scientifique, le 24 novembre dernier, le ministre des Affaires Culturelles par Intérim, avait annoncé que 54% du budget de son département, soit près de 194,4 millions de dinars, seront réservés aux salaires du personnel dans les institutions culturelles publiques.

Cette évolution dans le budget de la culture demeure insignifiante dans la valeur globale du budget général de l’Etat. Le pourcentage du budget consacré à la culture s’est ainsi dégringolé de 5% par rapport au budget général de l’Etat, soit près de 0.74% de moins pour l’année 2020 et 0.68% pour l’année 2021.

Les discussions autour du budget consacré à la culture coïncident avec une période trouble et la recrudescence des manifestations dans le secteur.

La colère des professionnels monte d’un cran, surtout avec l’arrêt quasi total de l’activité culturelle et artistique, décidé par le Gouvernement pour lutter contre la propagation de la Covid-19.

Les revendications sont multiples dans un secteur en difficulté et la situation s’est encore amplifiée avec les restrictions, ce qui a contraint des milliers de professionnels au chômage forcé.

En dépit de la reprise progressive, récemment annoncée, la culture est parmi les secteurs les plus touchés depuis le début de la crise sanitaire en mars dernier.