« Le formidable Destin d’un Entrepreneur Hors Norme »

Le samedi 13 mars 2021 sera marqué en Tunisie par la présentation du livre tant attendu, des mémoires du feu Abdelwaheb Ben Ayed, dont la cérémonie a été organisée dans le somptueux cadre de la librairie « Cultrel » ELMENZAH 6.

Une panoplie d’invités de marque ont rehaussé de leur présence cette cérémonie pour honorer l’ultime chef d’œuvre du feu Abdelwaheb Ben Ayed, entrepreneur visionnaire hors norme et fondateur de Poulina, premier groupe historique de la Tunisie.

Taieb Ketari, ambassadeur officiel de la promotion de ce livre historique , qui était visiblement très ému, a mis l’accent sur la carrière exceptionnelle du feu Abdelwaheb Ben Ayed et a mis en exergue les autres facettes du défunt : son humanité, sa personnalité, sa grande culture et surtout son amour pour la Tunisie.

Par ailleurs , Taieb Keatri a donné quelques flashs du contenu de ce livre historique dans lequel on découvre un autre Abdelwawaheb Ben Ayed comme personne ne l’a jamais connu avant.

Dans la deuxième partie de cette cérémonie Mohamed Khenissi Editeur et président du Jury du prix FABA de la Littérature 2021 a présenté cet important prix, voulu et lancé par la Fondation Abdelwaheb Ben Ayed (FABA),

Pour confirmer l’amour et l’attachement du défunt à la culture et qui a aussi pour a pour objectif de promouvoir de supporter toute la chaine de production du livre en Tunisie : Ecrivains, Editeurs et libraires.

Plusieurs prix importants récompenseront les lauréats dans six catégories :

-Roman en langue Arabe 20.000 D

-Roman en langue Française 20.000 D

-Recherches en deux langues 20.000 D

-Livres illustrés pour enfants 10.000 D

-Beaux livres 20.000 D

-Livre première œuvre 5.000 D