Le forum de Promotion de l’Entrepreneuriat et de l’Investissement des Tunisiens Résidents à l’Étranger se tiendra à Jendouba

La 3ème édition du Forum de la Promotion de l’Entrepreneuriat et de l’Investissement des Tunisiens Résidents à l’Étranger se tiendra, du 21 février au 3 mars, à Jendouba, avec pour objectif de sensibiliser la diaspora à investir en Tunisie.

Ce forum s’inscrit dans le cadre du projet Mobi-TRE « La migration en tant que ressource : mobilisation de la diaspora tunisienne et stabilisation des communautés défavorisées en Tunisie », mis en œuvre par l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) et financé par l’Agence Italienne pour la Coopération au Développement (AICS).

Organisé par le gouvernorat de Jendouba en collaboration avec les plusieurs institutions publiques régionales, tels que l’Agence Nationale pour l’Emploi et le Travail Indépendant (ANETI) et l’Office des Tunisiens à l’Étranger (OTE), cette initiative vise à réduire le taux de chômage actuel, qui a atteint 18% au dernier trimestre de 2021, selon un communiqué publié, vendredi, par les organisateurs.

Au programme de ce forum, des sessions de formations adressées aux jeunes entrepreneurs, diplômés et étudiants de la région dans plusieurs spécialités ainsi qu’un workshop qui propose des rencontres regroupant les secteurs spécifiques de la région (écotourisme, artisanat et agroalimentaire) entre les Tunisiens résidents à l’étranger et les entrepreneurs. L’objectif étant de sensibiliser les membres de la diaspora à investir.

Par ailleurs, une foire d’exposition regroupant les organismes d’appui à l’entrepreneuriat et l’investissement se tiendra afin de permettre aux participants d’échanger autour de l’entrepreneuriat, l’investissement et le développement de projets dans la région de Jendouba.

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger (TRE) contribuent favorablement à la croissance économique en Tunisie, et ce, depuis les premières vagues migratoires qu’a connues le pays vers l’Europe, indique la même source.

Aujourd’hui, leurs transferts ont atteint un nouveau record en 2021 avec 7,5 milliards de dinars, ce qui représente une hausse de 28% par rapport à l’année 2020. Ces chiffres peuvent avoir un effet multiplicateur en termes de création d’emplois et de richesse, s’ils sont orientés vers le financement de projets innovateurs dans les régions, souligne encore le communiqué.

Les éditions précédentes tenues à Médenine et au Kef ont contribué au renforcement des capacités de 248 jeunes dont 174 femmes, en leur offrant des formations d’initiation à la vie entrepreneuriale.