Le français Meridiam construira une centrale électrique au Togo

Le groupe français Meridiam a décroché un contrat avec le gouvernement du Togo pour construire et exploiter une centrale solaire photovoltaïque pendant 25 ans, rapportent plusieurs médias togolais.

C’est en marge de la COP 28 qui sest tenue à Dubaï, aux Emirats Arabes Unis, que la convention de concession a été signée par le gouvernement du Togo et cette entreprise française, connue au Burkina Faso pour avoir acquis la concession de construction et d’exploitation de l’aéroport de Donsin, finalement résiliée par le gouvernement actuel de Transition.

Le projet de la centrale solaire photovoltaïque sera réalisé à Sokodé, au centre du Togo. Les travaux démarreront en 2024 et donneront à terme une centrale fournissant 64 MWc d’énergie renouvelable, selon les responsables de Meridian cités par les médias togolais dont l’agence d’information du Burkina.

