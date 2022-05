Le FTDES appelle à la mise en place d’une stratégie claire pour promouvoir le secteur de l’alimentation animale

Le Forum Tunisien pour les Droits Economiques et Sociaux (FTDES) a souligné, mercredi, la nécessité de mettre en place une stratégie claire pour promouvoir le secteur de l’alimentation animale et organiser les circuits de production, d’importation et de distribution.

Le Forum a également, appelé à mettre fin aux politiques de monopole des aliments pour bétail qui destabilisent directement, la balance commerciale alimentaire et menacent la souveraineté alimentaire du pays et à rompre avec les choix marginalisant le rôle de l’Etat dans la mise en œuvre d’une politique sectorielle agricole claire.

En réaction à la montée des coûts de l’alimentation animale, le forum a exprimé son soutien aux protestations légitimes des petits agriculteurs et producteurs menacés de faillite, revendiquant le sauvetage des filières de production.

Il a estimé que l’enchérissement des coûts de production est à l’origine d’une destruction préméditée de la petite agriculture et une illustration de l’échec des politiques agricoles et commerciales. Ces dernières soutiennent le monopole de l’alimentation animale par trois grandes sociétés dominant le marché en l’absence totale de l’Etat et du ministère de l’agriculture.

Il a, en outre, considéré que la poursuite de ces politiques mettra à genoux la filière de production animale surtout que la contribution de la filière laitière s’élève à 11% de la production animale et à 7% de la valeur des industries alimentaires.