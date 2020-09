Le GNA libyen s’emploie à rouvrir Ras Jdir, selon Tripoli

Des responsables des ministères libyens de l’Intérieur et des Affaires étrangères du gouvernement d’entente nationale (GNA) se sont réunis pour discuter des difficultés qui entravent la réouverture du poste frontière de Ras Jdir avec la Tunisie.

Le Bureau de presse de la Direction de la sécurité des frontières de Ras Jdir a déclaré que la réunion, qui s’est tenue mardi au siège du ministère des Affaires étrangères à Tripoli, a permis de discuter des problèmes et des solutions possibles à la réouverture de la frontière, qui doit être coordonnée avec le ministère tunisien des Affaires étrangères, ainsi qu’avec toutes les autorités concernées en Tunisie, afin de trouver une solution progressive aux problèmes actuels.

Ces solutions doivent également garantir la sécurité et le bien-être de tous les voyageurs et leur bénéfice mutuel, conformément aux lois internationales en vigueur, qui doivent être respectées tout au long du processus, affirme-t-il, cité par « The Libya Observer ».