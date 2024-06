Nouvelle date pour la réouverture du point de passage de Ras Jedir

Ali Zaghdoud, député et chef de bloc parlementaire, a assuré à Mosaïque FM que suite à une série de réunions au sein de la Chambre des représentants et en présence des membres du Conseil représentatif du peuple libyen, et après avoir étudié un certain nombre de points en suspens dans le cadre de l’accord conclu entre le ministre tunisien de l’Intérieur et son homologue libyen et en coordination avec la présidence du gouvernement dans les deux pays, tous les points en suspens ont été résolus.

Par conséquent, la deuxième phase de reprise de l’activité du passage de Ras Jedir, qui est le retour du trafic de passagers dans les deux sens aura lieu demain jeudi à partir de 10 heures en présence du ministre tunisien de l’Intérieur et de son homologue libyen.