Le gouvernement a procédé sous la pression à appliquer 4 plans stratégiques pour négocier avec le FMI

Un rapport publié, mercredi, par l’Observatoire tunisien de l’économie (OTE) sur les dettes de la Tunisie a relevé que le gouvernement Tunisien a procédé sous la pression à l’application de 4 plans stratégiques dans ses négociations avec le Fonds monétaire international (FMI) concernant la mise en œuvre des réformes et la diplomatie économique, dans un contexte d’ambiguïté qui a limité le rôle de la société civile.

Le document rappelle que le gouvernement a également adopté une politique de communication visant à orienter les médias vers un certain discours concernant l’accord .

Le rapport a été publié avant la réunion du FMI prévue initialement le 19 décembre 2022. Selon le site du Fonds, le dossier de la Tunisie n’est pas à l’ordre du jour ses réunions jusqu’à la date du 22 décembre 2022.

La chercheuse et coordinatrice à l’Institut national de l’économie Nada Triki a relevé , lors de cette conférence en ligne consacrée à la présentation du rapport, que les dettes de la Tunisie sont constituées à hauteur de 65% de dettes extérieures et 35% de dettes intérieures.

Elle a précisé que 50 % des dettes extérieures de la Tunisie reviennent à des institutions multipartites. Le FMI détient une part de 20% , 30% par la Banque Mondiale et 24% par la BAD . Le FMI accapare 10% de la dette extérieure de la Tunisie, a-t-elle encore rappelé.

Triki a fait remarquer que la Tunisie et le FMI sont parvenus depuis 2011 à conclure 3 accords financiers durant les années 2013, 2016 et 2020 et que l’accord attendu avec le FMI constitue le 4ème accord financier

Elle a indiqué que les conditions d’octroi des crédits sont dévoilées par le FMI et elles concernent les critères et les réformes structurelles, ainsi que les procédures .

Pour Triki, la pression exercée sur le gouvernement tunisien , au cours de la période des négociations avec le FMI, l’a poussé à adopter des plans stratégiques basés sur l’ambiguïté, ce qui a réduit le rôle de la société civile tels que l’UGTT et les organisations Al bawsala et inkyfada .

Le représentant de l’UGTT, Karim Trabelsi a souligné que les organisations internationales en Tunisie peuvent suivre de près les détails de l’accord avec le FMI à travers les documents qui seront publiés par la BM, un des superviseurs de la mise en œuvre de l’accord. Trabelsi a ajouté que la société civile qui a été écartée par le gouvernement durant les négociations (22 mois) avec le fonds est capable de développer ses relations avec les groupes de pression à l’intérieur du pays et à l’étranger pour assurer le suivi de la mise en œuvre de l’accord financier.