« Le gouvernement de Najla Bouden est illégitime et corrompu, vu qu’il est en train de diriger le pays en dehors des cadres légaux et sans aucun contrôle administratif et financier, après la dissolution du parlement et des instances constitutionnelles par le président de la République Kaies Saied, qui a en outre, submergé le pays de décrets présidentiels », a affirmé, dimanche, la présidente du Parti destourien libre (PDL), Abir Moussi.

Intervenant, dimanche après-midi à Tunis, lors d’une conférence organisée par son parti sur le thème « Quelle crédibilité pour les négociations avec les bailleurs de fonds face à l’équation impossible entre les calendriers économique et politique», elle a estimé que « l’horizon politique en Tunisie n’est pas clair », ajoutant que « le président de la République aura du mal à respecter le calendrier politique qu’il s’est fixé sans référence juridique aucune, après le gel de la Constitution ».

Elle a, en outre, souligné que « son parti refuse le document de réformes soumis au FMI, étant donné qu’il a été élaboré par un gouvernement illégitime, sans concertation avec les partis politiques et les organisations nationales ».

La présidente du PDL a aussi fait remarquer que le Budget de l’Etat pour l’année 2021 n’a pas encore été clôturé, précisant que la clôture des budgets se fait généralement par une loi qui doit être soumise à l’Assemblée des représentants du peuple, selon des conditions et des échéances bien précises.

« Idem pour les budgets de 2020, 2019, 2018 et 2017 », a-t-elle ajouté, dénonçant « un comportement grave et sans précédent » et estimant que « chaque millime dépensé en dehors des cadres légaux, relève de la corruption et que tous ceux qui gaspillent délibérément l’argent public doivent être poursuivis ».