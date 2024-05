Le gouvernement slovène reconnaît l’État palestinien

Le gouvernement slovène a approuvé jeudi la décision de reconnaître un État palestinien indépendant, a déclaré le Premier ministre Robert Golob, suivant ainsi l’exemple de l’Espagne, de l’Irlande et de la Norvège.

« Aujourd’hui, le gouvernement a décidé de reconnaître la Palestine comme un État indépendant et souverain », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse à Ljubljana.

Le parlement du pays membre de l’Union européenne doit également approuver la décision du gouvernement dans les prochains jours.

Cette décision s’inscrit dans le cadre d’un effort plus large des pays visant à coordonner les pressions exercées sur Israël pour qu’il mette fin au conflit dans la bande de Gaza.

Golob a également appelé à la cessation immédiate des hostilités entre Israël et le Hamas à Gaza et à la libération de tous les otages.

« C’est le message de la paix », a-t-il déclaré.

Le gouvernement slovène a hissé un drapeau palestinien aux côtés des drapeaux de la Slovénie et de l’Union européenne devant son bâtiment dans le centre de Ljubljana.

Le 28 mai, l’Espagne, l’Irlande et la Norvège ont officiellement reconnu un État palestinien, ce qui a provoqué la colère d’Israël.

Sur les 27 membres de l’Union européenne, la Suède, Chypre, la Hongrie, la République tchèque, la Pologne, la Slovaquie, la Roumanie et la Bulgarie ont déjà reconnu un État palestinien. Malte a déclaré qu’elle pourrait bientôt suivre.

La Grande-Bretagne et l’Australie ont déclaré qu’elles envisageaient également de reconnaître l’État palestinien, mais la France a déclaré que ce n’était pas le moment.

L’Allemagne s’est jointe à l’allié le plus fidèle d’Israël, les États-Unis, pour rejeter une approche unilatérale, insistant sur le fait qu’une solution fondée sur la coexistence de deux États ne peut être obtenue que par le dialogue.

Le parlement danois a rejeté mardi un projet de loi visant à reconnaître un État palestinien.

La Norvège, qui préside le groupe international de donateurs pour les Palestiniens, avait jusqu’à récemment suivi la position des États-Unis, mais n’est plus convaincue de l’efficacité de cette stratégie.

