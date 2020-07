Le grand duel Ghannouchi-Fakhfakh

Sous le souffle chaud d’un juillet économiquement aride, financièrement dans la dèche, les grandes stations balnéaires tunisiennes presque vides de tout touriste, les caisses de l’Etat qui crient à la dette, et une population lessivée par les querelles politiques de ses dirigeants et le très peu de moyens pour vivre, deux hommes se dressent en duel, entre le Bardo et la Kasbah.

Le premier, vieil homme politique qui a mangé à tous les râteliers des confréries religieuses, rescapé de l’échafaud du régime de Bourguiba avec l’aide de l’ancien président tunisien Ben Ali. Le second, jeune loup de la politique de l’après révolution et jeune loup aux dents longues du domaine des affaires, issu d’un parti de losers, et loser lui-même dans les Présidentielles de 2019.

Ils s’étaient retrouvés par le hasard des urnes et des recommandations amicales, à Dar Dhiafa, à discuter de former un gouvernement. Elyes Fakhfakh se prévalant de la légitimité électorale de son ancien concurrent des Présidentielles, et Rached Ghannouchi se prévalant des résultats d’une Législative qui ne lui permettait pas de gouverner. Les deux aigris de la politique s’étaient un temps bien entendus et ont même fait deal.

En bons truands de la politiques, leur accord n’avait pourtant pas tenu plus de quelques mois. Et dès la sortie du confinement, ils déterrent les haches de guerre et les dossiers des affaires, Fakhfakh essayant d’asseoir son autorité, et Ghannouchi essayant de récupérer l’autre partie de l’Exécutif que son vieux compère Abelfattah Mourou avait perdue dans la course aux Présidentielles de 2019.

Pendant plusieurs semaines en guerre froide, avec force coups bas politiciens et dossiers déterrés, ou fabriqués, certains connus et d’autres invisibles à l’œil nu, les deux « Ronin », finissent par se déclarer publiquement la guerre et s’en vont la régler dans un duel public politicien.

Fakhfakh a dégainé le premier, en engageant ses soutiens d’Ettayar de Mohamed Abbou notamment, pour préparer une motion de censure contre le chef du parti islamiste Ennahdha, pour le descendre du Perchoir de l’ARP. Sans le dire directement, il accusait les Islamistes d’avoir déterré le dossier du conflit d’intérêts et de l’avoir alimenté sur les réseaux, pour le pousser à démissionner. La Choura d’Ennahdha sort l’arme du changement du gouvernement. Ce à quoi le cowboy de la politique Elyes Fakhfakh répond par la menace d’un remaniement ministériel qui sortirait tous les ministres d’Ennahdha, et sans passer par l’ARP. Dès le lendemain, la Choura d’Ennahdha confirme avoir chargé Ghannouchi de préparer une motion de censure contre Fakhfakh.

Tout long de l’épisode de cette sourde guerre larvée, les des deux warriors se font faces menaçantes, autour du palais du Bardo , jadis théâtre de plusieurs manifestations pour dégager tel ou tel gouvernement, et à la place du gouvernement à La Kasbah, fourbissant leurs armes en main.

Et tout au long de cette avenue bordée par les fameux services de Bouchoucha, et jusqu’au quartier des hôpitaux et la rue des tribunaux, c’est tout un peuple hébété par les retournements politiques, avachi par la misère qui le guette, suit les duellistes qui se fichent totalement de ce qui les entoure et des dégâts, économiques et financiers, de leur guerre.

Et qui sait, peut-être que tout cela n’est que cinéma, et que l’équilibre de la terreur rétablira l’équilibre précaire. Fakhfakh et Ghannouchi redeviendront alors frères, les motions de censures disparaitront, et le dossier du conflit d’intérêt sera enterré ou traînera tellement le pas qu’il disparaître. Qui sait ? Peut-être aussi que Fakhfakh ne s’entêtera plus et démissionnera ? Tout cela s’est avéré être de furtives conjectures. Le verdict est tombé ce mercredi soir par un communiqué de la présidence de la République : Elyès Fakhfakh a présenté sa démission au président de la République, et le chef de l’Etat l’a acceptée. Le rideau est tombé sur un funeste épisode dont la classe politique aurait bien pu et dû faire l’économie !