Le groupe Délice lance le « School Milk » à Boussalem, Ghardimaw et Balta

Dans la continuité de notre engagement envers la société et l ́environnement, le Groupe Délice a signé le vendredi 29 septembre 2023 , une convention avec l’Office des Oeuvres Scolaires, sous la supervision du Ministre de l ́éducation « Mohamed Ali Boughdiri » et sous ́égide du projet « School Milk » qui consiste à distribuer, tout au long de l’année scolaire, le lait aromatisé Delisso, aux élèves appartenant à 12 écoles défavorisées dans les régions de Boussalem, Balta et Ghardimaw.

Cette initiative a pour but d’apporter un soutien concret à ces écoles démunies et offrir aux enfants un goûter nutritif et enrichie en vitamines afin de les aider à maintenir une bonne santé.

Et pour renforcer l’impact de cette action et lui octroyer une dimension écologique supplémentaire, nous prévoyons d’organiser une campagne de sensibilisation concernant le tri sélectif et les moyens d’exploiter les déchets afin de fabriquer des produits utiles…

Le Groupe Délice tient à exprimer sa gratitude sincère envers le Ministère de l’Éducation pour sa précieuse collaboration et toutes les équipes qui ont contribué à la réussite de ce projet. Nous nous engageons à élargir davantage notre action « school milk » et à amplifier son impact.

- Publicité-