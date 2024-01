Le groupe émirati Bukhatir de retour. Le projet Tunis Sports City ressuscité

Après une interruption de près de 16 ans, le groupe émirati Bukhatir a décidé de reprendre son immense projet touristique, sportif, et immobilier d’une valeur de 5 milliards de dollars en Tunisie, le début des travaux devrait être officiellement annoncé lors d’une conférence de presse qui se tiendra en début de semaine prochaine.

Le groupe avait révélé, lors d’une conférence de presse tenue en mars 2022, qu’il était parvenu à « un accord avec l’État tunisien pour commencer les travaux de construction dans un court délai », et sur la base des précédentes déclarations médiatiques du PDG de la succursale du groupe Boukhatir en Tunisie, Afif Bejaoui.

En fait, Bejaoui s’attendait à ce que la première partie liée à la Cité des sports soit prête en 2026, tandis que le reste du projet sera achevé d’ici 2031.

Caractéristiques du projet

Le projet Tunis Sports City s’étend sur une superficie de 250 hectares dans le quartier du lac, dans la banlieue nord de Tunis.

La ville est un projet multidimensionnel, avec des aspects divers et intégrés à la fois, y compris le volet sportif, qui comprend la concentration de quatre académies de football, de natation, de tennis et de golf.

Le côté touristique se compose de 6 hôtels de luxe et d’un stade sceptre sur une superficie de 53 hectares, en plus d’un centre commercial qui arpente 13 hectares.

Le projet comprend également un vaste parc de 20 hectares, avec des sentiers pédestres, de course à pied et de loisirs.

Le président du groupe émirati Bukhatir, Salah Boukhatir, a confirmé dans une précédente déclaration à la presse «la détermination du grouper à poursuivre la mise en œuvre et l’achèvement du projet de la Cité des sports en Tunisie avec des étapes rapides mais délibérées ».

L’investisseur émirati a souligné que « le groupe n’a jamais hésité à poursuivre la mise en œuvre du projet, et n’a pas non plus eu l’idée d’y renoncer », selon les mêmes communiqués datant du 10 mars 2022.

Il a attribué le retard du projet à la crise financière mondiale qui a suivi l’obtention de l’approbation de modèle de développement en 2008, lorsque les banques du monde entier se sont abstenues de financer l’immobilier, puis deux ans plus tard, à la révolution a éclaté en Tunisie et les événements terroristes qui ont suivi.

La succession des gouvernements au cours des dernières années a également été un obstacle à la poursuite du projet, l’investisseur ayant dû renouveler son offre auprès de chacun d’eux.

Il convient de noter que le groupe UAE Bukhatir, qui a été créé en 1974, est actif dans plusieurs domaines, notamment la construction, les services d’ingénierie, le développement de propriétés résidentielles, commerciales et sportives, les médias…

Il s’affiche comme l’une des entreprises les plus importantes et les plus diversifiées des Émirats arabes unis. Ses principaux intérêts couvrent la construction, l’éducation, les technologies de l’information, l’immobilier, le commerce de détail, les sports et loisirs et les services. Le domaine géographique du groupe Bukhatir s’étend sur plus de la moitié du monde, de l’Amérique du Nord à l’Afrique du Nord, en passant par l’Asie occidentale et méridionale. Le groupe emploie plus de 5 000 personnes et son chiffre d’affaires annuel global s’élève actuellement à environ 3 milliards d’AED.