Le groupe Mabrouk apporte sa contribution citoyenne dans la lutte contre le Covid-19

Il avait déjà vidé une partie d’un des hôtels du groupe sur l’avenue Mohamed 5 à Tunis, pour y loger la directrice de l’observatoire national des maladies nouvelles et émergentes, Dr Insaf Ben Alaya et son équipe. La banque du groupe a aussi participé avec le reste des banques de la place, et pas que peu, dans l’effort financier de solidarité nationale pour faire face au Coronavirus. Le groupe Mabrouk, à travers sa société Italcar, vient de faire don de trois ambulances de la marque Fiat au ministère de la Santé et ce dans le cadre de sa contribution à la lutte engagée par les instances publiques contre le Covid-19.

Cette initiative citoyenne s’ajoute à la participation en nature au fonds 18-18 qui avait collecté un montant total de 500.000 dinars provenant de tous les concessionnaires automobiles de la place sous l’égide de leur chambre syndicale nationale. Marwane Mabrouk, le président du conseil d’administration, a déclaré à cette occasion sue « on a toujours répondu présents quand il s’est agi d’actions sociétales et d’utilité publique ; la situation sanitaire actuelle exige de nous de la clairvoyance et une implication sans faille ».