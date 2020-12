Le groupe Poulina prend le contrôle de la SITS

Dans une déclaration de franchissement de seuil à la hausse, publiée sur le site de la Bourse de Tunis, la société « Partner Investment » qui est une société du groupe Poulina qui était déjà actionnaire à 27,99 %, vient d’acquérir 15,09 % du capital de la société immobilière tuniso-saoudienne SITS. Après cette nouvelle acquisition en bourse, « Partner Investment » et donc le groupe Poulina, possèdent désormais 43,09 % de la SITS. Et « le déclarant a précisé, qu’il envisage de poursuivre l’acquisition et la cession de nouvelles actions » a ajouté le communiqué, ce qui pourrait vouloir dire beaucoup de choses. Wait and See !

