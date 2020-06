Le Japon impose le visa aux Tunisiens

Le responsable des affaires consulaires de l’ambassade du Japon à Tunis, Wael Meddeb a indiqué qu’un visa d’entrée sera désormais exigé des ressortissants Tunisiens voulant se rendre au Japon.

Mr. Meddeb a affirmé, dans une déclaration à African Manager aujourd’hui mercredi 10 juin, que le gouvernement japonais avait décidé de suspendre le système des visas accordé à l’arrivée sur le territoire japonais exiger l’obtention du visa avant de départ.

Il a souligné que cette mesure est temporaire et exceptionnelle, et dictée par la pandémie de Corona, indiquant que le Japon n’a pas empêché les Tunisiens de s’y rendre malgré la pandémie.

Il a en outre précisé que le Japon a classé les pays du monde en relation avec la pandémie en deux catégories, et que la Tunisie était considérée parmi les meilleurs en matière de sécurité sanitaire.

Mr. Meddeb a souligné que la décision était également due à l’absence d’un vol direct de la Tunisie vers le Japon, ce qui oblige le voyageur à traverser d’autres pays européens ou du Golfe qui peuvent être classés au troisième degré de la sécurité sanitaire.

Il a conclu que les relations tuniso-japonaises et le système de visa de voyage n’ont pas changé, et que le visa ne serait plus exigé après le contrôle de la pandémie.