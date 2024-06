Combien coûte le visa Schengen pour les Tunisiens ?

Le coût d’une demande de visa court séjour pour l’espace Schengen a augmenté de 10 €, atteignant désormais 90 €, a récemment relaté Schengen News.

En 2023, les demandeurs africains de visa Schengen se sont vus refuser 704 000 demandes non remboursables, soit une perte de 56,3 millions d’euros (M€).

Les Algériens sont les plus touchés (10,18%), ayant dépensé plus de 13 M€ pour des visas, refusés par des États de l’Union Européenne.

Les frais de demande s’élèvent à 80 €, ce qui équivaut à plus du tiers du salaire moyen (entre 224 et 246 €) en Algérie.

Les Marocains suivent (8,3%), avec environ 10,9M€ gaspillés, puis viennent les Égyptiens (3,7M€), les Nigérians (3,4 M€), les Tunisiens (3,1M€), les Ivoiriens (1,9M€), les Libanais (1,7M€), les Angolais (1,6M€), les Dominicains et les Kényans (1M€), et enfin, les Sud-Africains avec plus de 776.000 €.

Les Sénégalais, dont environ 70% des demandes sont refusées, ont perdu collectivement 2,11M€.

Pour les demandeurs du Congo-Brazzaville, de Guinée, du Mali et de Guinée-Bissau, le taux de refus dépasse la barre des 70%.