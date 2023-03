Le japonais SEB fait extension à Jendouba

A Jendouba, c’est la Câblerie Somitumo, du groupe japonais SEB, qui a fait part de son intention de créer une nouvelle usine dans la Zone industrielle Elirtyah2. Pour ce faire, un lot de 9 hectares a été identifié et sur lequel sera bâtie la nouvelle usine pour fabriquer les câbles électriques pour la marque Mercedes-Benz.

Avec ce groupe qui avait déjà remporté le Prix de l’investisseur de l’année en 2022, ce seront de 3000 à 4000 emplois directs qui vont être créés dans les années à venir. « C’est la nette amélioration du climat des affaires et la satisfaction de l’investisseur germano-nippon du rendement de la productivité et du sérieux de la main d’ouvre et l’appui de toutes les structures régionales officielles et civiles qui a contribué à cette importante décision d’investir chez nous et à ce moment précis », se félicite Cherif Lachnani président de la chambre de commerce et d’industrie du nord-ouest.