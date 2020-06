Près de 93 mille quintaux de céréales ont été récoltés, depuis le démarrage de la saison des moissons, le 4 juin courant, selon le directeur régional de l’Office des céréales au Kef, Mohamed Ali Mahouachi.

Selon le responsable, ces quantités sont réparties entre 81 mille quintaux d’orge, 10 mille 500 quintaux de blé dure et 1 mille quintaux de blé tendre. L’évaluation de l’avancement de la récolte est effectuée deux fois par semaine (lundi, vendredi), précise-t-il.

Toutes les mesures nécessaires ont été prises pour protéger la récolte des aléas climatiques, tels que la pluie, et ceci en fournissant des espaces de stockage et des couvertures, indique le responsable.

Selon le commissariat régional au développement agricole, la récolte de cette saison est estimée à environ 2 millions de quintaux contre 3 millions, l’année précédente.

Cette baisse est due à la sécheresse qui a frappé la région lors de la saison d’hiver en plus de la chute de grêle dans la zone sud de la région.