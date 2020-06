Le Kef: Le bureau du SNJT du Nord-Ouest dénonce la politique d’exclusion adoptée par les gouverneurs de Béja et Siliana

Le bureau du Syndicat National des Journalistes Tunisiens (SNJT) du Nord-Ouest a dénoncé, jeudi, dans un communiqué, » la politique d’exclusion adoptée par les gouverneurs de Béja et de Siliana envers les journalistes ». Il a qualifié leur attitude « d’atteinte » aux droits des journalistes d’exercer leur profession et aussi d’atteinte au droit du citoyen à l’accès à l’information « .

Les deux gouverneurs s’abstiennent, selon le même communiqué, à donner les éclairages nécessaires en relation avec les actualités et interdisent les journalistes à participer à plusieurs activités.

Le Bureau de la SNJT évoque aussi un monopole de l’information et des tentatives d’empêcher des responsables régionaux et locaux de donner des déclarations aux médias.

Les deux gouverneurs exigent aussi, selon la même source, des autorisations des autorités centrales à l’instar du ministère de l’Intérieur, de la présidence du gouvernement ou encore des membres du gouvernement.