Le Kef: L’état d’avancement de la construction du barrage Mellègue 2 a atteint 60%

L’état d’avancement de la construction du nouveau barrage Mellègue 2 situé à l’ouest de la ville du Kef a atteint 60%, selon la cellule de communication du gouvernorat.

Le nouveau barrage de Mellègue 2 vise à alimenter en hydroélectrique, à préserver contre les inondations, à renforcer l’ancien barrage Mallègue 1 en plus de favoriser la création de nouvelles zones d’irrigation d’une superficie de 13 mille hectares dans les délégations de Sakiet Sidi Youssef, Trouif et Kef ouest.

Moyennant une enveloppe estimée à 178 millions de dinars, le taux de stockage du nouveau barrage est de 190 millions de mètres cubes. C’est le troisième barrage construit dans la région du Kef après le barrage Mallègue 1 et le barrage de Sarrat.

