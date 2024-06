Le kilo de viande d’agneau fixé à 43 dinars dans tous les gouvernorats de la République

Le directeur régional du commerce et du développement des exportations de Kasserine, a confirmé à Mosaïque Fm que le ministère du Commerce et du développement des exportations a fixé à 43 dinars le prix maximum de vente au public du kilogramme de la viande d’agneau produite localement, et ce dans tous les gouvernorat de la République.

Cette décision entre en vigueur à compter du 1er juin 2024, et les fournisseurs sont tenus d’ajuster leurs prix de vente dudit produit aux fins de l’application des prix fixés par les bouchers, par décision du ministre du Commerce et du Développement des exportations.

- Publicité-