Le litre de lait plus cher de 100 millimes

Le prix du lait a augmenté de 100 millimes, par litre, en vertu d’une décision du ministère du Commerce et du Développement des exportations, annoncée le 2 avril . Cette décision fait suite à un accord entre l’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche(UTAP) et le gouvernement, dans le cadre de la réunion 5+5, indique l’UTAP, dans un communiqué.

Ainsi, le prix de vente au public, d’un litre de lait UHT demi- écrémé oscille entre 1300 et 1350 millimes. Pour le lait UHT demi -écrémé conditionné dans des paquets de 1 litre, le prix de vente est fixé à 1350 millimes.

Le prix du lait UHT demi-écrémé conditionné dans des bouteilles de 1 litre est de l’ordre de 1300 millimes, et le prix du lait UHT conditionné dans des bouteilles en plastique 3 couches, est fixé à 1310 millimes le litre.

Le ministre de l’Agriculture par intérim, Mohamed Fadhel Kraiem, avait annoncé, lors d’une séance plénière tenue, le 15 mars 2021 au Parlement, une prochaine augmentation de 100 millimes pour le prix du lait.

Cette augmentation ira au profit des agriculteurs lors de la vente et sera supportée par le consommateur final, a-t-il souligné.

L’augmentation a été décidée afin de préserver le système de production du secteur laitier, d’autant plus que les prix actuels ne couvrent pas le coût de production des agriculteurs, estiment les autorités..