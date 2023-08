Une nouvelle crise se profile-t-elle à l’horizon? Celle du lait ?

Depuis quelques temps, le lait, comme tant d’autres produits alimentaires, est devenu une denrée rare en Tunisie. Ce manque sur le marché est dû à la baisse de production et est aggravé par le non-paiement de la compensation aux industriels. Tout le secteur laitier s’effondre, au vu – et surtout au milieu du silence – des autorités de tutelle.

Dans une déclaration, ce mardi 29 août 2023, à African Manager, le membre du bureau exécutif de l’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche (UTAP), et adjoint du Président chargé de l’information et des relations publiques, Naceur Amdouni, a alerté contre un retour éventuel de pénurie de lait, dans les mois à venir, appelant l’Etat à trouver des solutions « dans l’immédiat » afin de contrer la crise, selon ses dires.

« Le ciel n’est pas tout à fait clair au-dessus du secteur laitier »

En effet, Amdouni a confirmé que la production laitière connaîtra une baisse du mois de septembre prochain jusqu’en février 2024, compte tenu de la période de repos biologique, qui n’était censée être que de deux mois, à l’instar des pays développés.

« Certains diront que la situation du lait est au beau fixe, sauf que nous vivons des difficultés, le ciel n’est pas tout à fait clair au-dessus de la filière laitière, mais parler de crise en ce moment est exagéré. »

Le responsable a ajouté que d’ici six mois, on peut avoir affaire à une nouvelle pénurie sur les étals, soulignant que le système d’approvisionnement est basé sur la production et les consommations quotidiennes ainsi que le stock stratégique auquel nous avons toujours recours quand il y a perturbations.Toutefois, selon ses propos, aujourd’hui le stock stratégique est de 15 millions de litres alors qu’il était de 35 millions de litres en 2022, 45 millions en 2021, et 60 millions en 2020.

« Ces chiffres assez alarmants et cette baisse annuelle peuvent nous conduire à importer du lait comme en 2018, et 2018 », a-t-il averti. Même s’il a tenu à rassurer les citoyens en informant qu’en cette période, le lait se trouve en quantité suffisante.

Amdouni a, d’autre part, ajouté que la Tunisie aura recours pendant cette période au stock stratégique et qu’il n’y aura pas de crise comme cela s’est produit durant les années précédentes, étant donné que le ministère de tutelle est conscient du problème et cherche à trouver des solutions.

Revoir le prix de référence

Interrogé sur les mesure que l’Etat est de tenu de décider et de mettre en œuvre, le responsable a indiqué que ce dernier devrait revoir les prix de référence avec une hausse de 500 millimes au moins au profit des producteurs, soulignant qu’en deuxième lieu, l’Etat doit mettre en place les éléments de production, en lien avec les aliments pour bétail à des prix équilibrés.

Il a ajouté qu’il faut également importer les fourrages car 70% des terres agricoles n’ont produit que 30% de céréales cette année. L’office des céréales est également tenu d’importer le soja et le maïs, l’Etat tenant compte de la révision de leur production pour qu’il n’y ait pas hausse de prix.

Car, il faut rappeler que le coût de production a augmenté pour de multiples raisons, notamment la hausse du coût des fourrages, étant dépendants à 90% de l’étranger en termes de matières premières (soja et maïs), le changement climatique et le manque de pluie, qui induit un manque des fourrages verts, ainsi que la multiplication de maladies, décimant des vaches et menaçant les cheptels.

Cela pèsera sur l’État certes, mais dans le cas où cette mesure serait approuvée parallèlement au fonds de soutien qui s’en occupera sur la base de la rationalisation ainsi que vers ceux qui le méritent, cela conduira à un équilibre et évitera à l’État des pertes matérielles.