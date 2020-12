Le marché Boursier clôture mardi sur une légère progression de 0,13%

Le marché Boursier a clôturé la séance du mardi, 15 décembre 2020, sur une légère progression de 0,13% à 6849,12 points. Les échanges ont été modestes, totalisant une enveloppe de 3,3 millions de dinars(MD), selon l’intermédiaire en bourse, « Tunisie Valeurs ».

Amassant un volume de 93 mille dinars, le titre GIF s’est retrouvé en haut du podium ou il a gagné 6,06% à 1,05 dinar(D).Au terme du troisième trimestre 2020, le spécialiste des filtres a vu chiffre d’affaires accuser une chute de 80% à 1,7 MD.

Le titre Attijari leasing a également figuré parmi les plus fortes hausses de la séance. Transigée à hauteur de 12 mille dinars, l’action s’est bonifiée de 5,8% à 10,550 D, réduisant ainsi sa contreperformance depuis le début de l’année à -14,4%.

Alkimia a été l’action la plus pénalisée de la cote. Dans un volume d’échange quasi-nul, le titre a reculé de 4,5% à 45,650 D.

BH Assurance a été la valeur la plus dynamique de la séance. Le titre s’est effrité de 0,4% à 47,500 D. La valeur a drainé des capitaux de 492 mille dinars tout en affichant une embellie de 45,6% depuis le début de l’année 2020.

- Publicité-